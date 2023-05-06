تمريرتان حاسمتان من محرز و20 مباراة بِلا هزيمة

ترك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت، بصمة قوية في فوز لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتغلّب فريق “الأزرق السّماوي” بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي ليدز يونايتد، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع الجناح محرز هدفَي “السّيتي” بِتمريرتَين حاسمتَين، في الدقيقتَين الـ 19 والـ 27.

ورفع قائد “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 9 تمريرات حاسمة في مسابقة “البريمرليغ”.

ويتحوّل الرّقم إلى 15 هدفا و11 تمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وأهدر متوسّط الميدان إيلكاي غوندوغان ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84، مُفوّتا على نفسه تسجيل ثلاثية في هذه المباراة.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الانتصار يحوز 82 نقطة في الصّدارة، مُعمّقا الفارق بينه وبين الوصيف نادي أرسنال إلى 4 نقاط. وتجمّد رصيد فريق ليدز يونايتد عند النقطة الـ 30 في الرّتبة الـ 17.

وبِلغة والأرقام الإحصائيات مرّة أخرى، لم ينهزم فريق مانشستر سيتي في المباراة رقم “20” له على التوالي، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. حيث يُشير تاريخ الـ 5 من فيفري الماضي إلى موعد آخر خسارة له، وكانت بِهدف لِصفر أمام المُضيّف نادي توتنهام، ضمن إطار مسابقة البطولة الإنجليزية.