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الجزائر

“تمرين إفريقيا الكيميائي”.. الفريق أول شنقريحة يفتتح يوم “كبار الشخصيات”

الشروق أونلاين
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“تمرين إفريقيا الكيميائي”.. الفريق أول شنقريحة يفتتح يوم “كبار الشخصيات”
أرشيف

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, الثلاثاء، على مراسم افتتاح يوم “كبار الشخصيات” الخاص بـ “تمرين إفريقيا الكيميائي” (Chemex-Afrique) الموجّه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.

وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظّمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, السفير فرناندو أرياس قونزاليز, ونائب مدير المنظمة, السفيرة أوديت ميلونو.

وشهد الموعد أيضاً حضور وزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة, إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية.

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