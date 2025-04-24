تمرين بحري بسكيكدة لمحاكاة إنقاذ ومكافحة التلوث (صور)

نظمت قيادة القوات البحرية الجزائرية، بالواجهة البحرية الشرقية التابعة للناحية العسكرية الخامسة، يوم أمس الأربعاء تمرينًا استعراضيًا تحت عنوان: “مساعدة سفينة في خطر ومكافحة التلوثات البحرية”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا التمرين تنفيذا للمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري بالمحروقات، وتفعيلًا للدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في حماية البيئة البحرية في الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتضانها لعدة موانئ نفطية كبرى على غرار سكيكدة، بجاية وأرزيو.

وأشرف على التمرين اللواء قائد الواجهة البحرية الشرقية، بحضور والي ولاية سكيكدة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية، ما يعكس أهمية هذا الحدث من حيث التنسيق المؤسساتي والتكامل بين مختلف الفاعلين في مجال الأمن والسلامة البحرية.

وشهد التمرين مشاركة ملاحظين أجانب، وذلك في إطار برامج التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف المُسطر لسنة 2025.