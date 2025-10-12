تمرين بحري مشترك بين الفرقاطة الجزائرية “الرادع” والمدمّرة الأمريكية “USS ROOSEVELT” (صور)

رست المدمّرة الأمريكية “USS ROOSEVELT (DDG-80)” يوم الأحد بميناء الجزائر، في توقف يدوم إلى غاية 16 أكتوبر 2025. في إطار التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة.

وستشارك المدمّرة الأمريكية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني، في تنفيذ تمرين بحري مشترك من نوع “PASSEX”، في عرض البحر. مع الفرقاطة متعددة المهام “الرادع” التابعة للقوات البحرية الجزائرية.

ويهدف التمرين إلى “تعزيز العمل المشترك بين الوحدات البحرية للبلدين وتبادل الخبرات في مجالات المناورة، التنسيق العملياتي، الاتصالات البحرية، وعمليات السلامة في البحر”.

وقام قائد المهمة الأمريكية خلال هذا التوقف، بـ”زيارة مجاملة إلى العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى في مقر القاعدة البحرية الجزائر”.

حيث تم التطرق خلال المحادثات بين الجانبين، إلى “سبل تعزيز التعاون الثنائي. وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والأمريكية”.

“وستتمّ برمجة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم السفينة الأمريكية”، يضيف البيان. كما “تمّ الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المدمرة الأمريكية”.