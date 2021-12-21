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اقتصاد

تمرين لمحاكاة انفجار أنبوب نقل البترول بالجزائر العاصمة

س.م
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تمرين لمحاكاة انفجار أنبوب نقل البترول بالجزائر العاصمة
ح.م

أعلمت شركة سوناطراك الرأي العام، أن تمرين محاكاة لحادث انفجار أنبوب نقل البترول سيتم تنفيذه، الأربعاء، على مستوى بلدية براقي، بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة “سيتم إجراء تمرين محاكاة لحادث صناعي، يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا على مستوى مصفاة الجزائر بسيدي ارزين، بلدية براقي، الجزائر العاصمة“.

وأوضح “يندرج هذا التمرين في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف المديرية المركزية للصحة، الأمن والسلامة لمجمع سوناطراك”.

وأضاف “يشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الدرك الوطني والمصالح الاستشفائية للمستشفى الجامعي لزميرلي المحاذي للمصفاة“.

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