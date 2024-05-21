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تمر بأربع مدن.. بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني في تبريز

الشروق أونلاين
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تمر بأربع مدن.. بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني في تبريز

بدأت، الثلاثاء في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توفي الأحد في حادث تحطم مروحية مع عدد من مرافقيه.

ونقل التلفزيون الرسمي صورا لآلاف الأشخاص الذين احتشدوا وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وبحسب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري، فإن مراسم تشييع ضحايا الطائرة ستقام بمدن تبريز (مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب)، ثم مدينة قم عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء (جنوب العاصمة طهران)، وصولا إلى العاصمة طهران حيث سيؤدي المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء.

وستجوب الجنازة بيرجند (بمحافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرق) ومشهد (بمحافظة خراسان الرضوية، شرق إيران).

وسيوارى الرئيس إبراهيم رئيسي الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد.

وأعلن منصوري، أنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي، الأربعاء، وإلغاء امتحانات نهاية السنة المدرسية بدء من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى أن يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم عرض جثامين الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، على الطب الشرعي.

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