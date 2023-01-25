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الجزائر

تمزيق المصحف بهولندا.. الجزائر تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية

إيمان بوخاتم
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تمزيق المصحف بهولندا.. الجزائر تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية

أدانت الجزائر وبشدة حادثة تمزيق المصحف الشريف من قبل زعيم إحدى الجماعات المتطرفة، بمدينة لاهاي الهولندية، داعية الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بيان للخارجية، أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الاسلامية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وجددت الجزائر  استنكارها أمام تكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي. يؤكد المصدر ذاته.

ودعت الجزائر حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية لمنع وردع المساس بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا. يضيف البيان.

ويوم الإثنين، أقدم زعيم جماعة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا على تمزيق نسخة القرآن الكريم في لاهاي على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي.

كما قام، السبت 21 جانفي 2023،  زعيم حزب “الخط” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

واجتاحت موجة غضب العالم الإسلامي بعد إقدام أحد المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في السويد.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أدانت الجزائر،  الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، أفغانستان وغيرها، ما أقدم عليه المتطرف.

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