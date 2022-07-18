تمساحان يلتهمان عجوزا سقطت في بركة مائية بفلوريدا

التهم تمساحان امرأة مسنة سقطت في بركة بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفاد مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا أن المرأة سقطت في بركة في “بوكا رويال جولف آند كونتري كلوب” المليئة بالتماسيح بالقرب من منزلها، وقاما اثنان من التماسيح – أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام – بمهاجمتها بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم قاما بالتهامها قبل أن تتمكن من الهرب.

في غضون ذلك، قام الصيادون من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التمساحين من البركة، بينما لم يتم تحديد هوية العجوز التي توفيت في مكان الحادث.

ولا تعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، بل تدخل ضمن سلسلة من الهجمات المتتالية على البشر في جنوب الولايات المتحدة.