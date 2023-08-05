تمساح ضخم ينهي حياة لاعب كرة قدم في كوستاريكا(فيديو)

قتل اللاعب خيسوس لوبيز أورتيز،من نادي ديبورتيفو ريو كانا المشارك بالدوري الكوستاريكي، بعدما تعرض لهجوم من تمساح.

وتعرّض خيسوس لوبيز أورتيز، المعروف في الوسط الرياضي باسم “تشوتشو”، لهجوم قاتل من قبل تمساح، أثناء السباحة، في نهر كاناس، بمقاطعة جواناكاست في كوستاريكا.

وحسب تقرير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد هاجم التمساح، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عاما، مما تسبب في وفاته على الفور.

🔴 Kosta Rika’da , 29 yaşındaki futbolcu Jesús Alberto López serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısına uğradı.😮 pic.twitter.com/qZ84oK2T90 — 433 FENER (@433FENER__) August 3, 2023

ويبيّن مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، كيف أن التمساح يقوم بسحب جسم الرياضي في الماء، بعد أن فارق الحياة، واضطر سكان المنطقة المتواجدون هناك ورجال الأمن لإطلاق النار عليه، من أجل استعادة الجثة.