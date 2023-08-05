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رياضة

تمساح ضخم ينهي حياة لاعب كرة قدم في كوستاريكا(فيديو)

عمر سلامي
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تمساح ضخم ينهي حياة لاعب كرة قدم في كوستاريكا(فيديو)
أرشيف
اللاعب خيسوس لوبيز أورتيز

قتل اللاعب خيسوس لوبيز أورتيز،من نادي ديبورتيفو ريو كانا المشارك بالدوري الكوستاريكي، بعدما تعرض لهجوم من تمساح.
وتعرّض خيسوس لوبيز أورتيز، المعروف في الوسط الرياضي باسم “تشوتشو”، لهجوم قاتل من قبل تمساح، أثناء السباحة، في نهر كاناس، بمقاطعة جواناكاست في كوستاريكا.

وحسب تقرير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد هاجم التمساح، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عاما، مما تسبب في وفاته على الفور.

ويبيّن مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، كيف أن التمساح يقوم بسحب جسم الرياضي في الماء، بعد أن فارق الحياة، واضطر سكان المنطقة المتواجدون هناك ورجال الأمن لإطلاق النار عليه، من أجل استعادة الجثة.

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