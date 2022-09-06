تمكين الطلبة الجدد من وثائق التسجيل في نفس اليوم

العملية متواصلة في ظروف مقبولة

تستمر التسجيلات النهائية لفائدة الطلبة الجدد والتي انطلقت الاثنين الماضي عبر مؤسسات التعليم العالي إلى غاية يوم الخميس، حيث خصصت الكليات مكاتب خاصة لتمكين الطلبة من التسجيل البيداغوجي والخدماتي في نفس الوقت .

وفي السياق، أعرب الطلبة الذين التقتهم “الشروق”، الثلاثاء، عن ارتياحهم لسير عملية التسجيل والتي تمت بناء على رزنامة مسبقة، بحيث تم إعلام الطلبة باليوم المعنيين به، تجنبا للاكتظاظ من جهة، ومن أجل ضمان تسجيل الطلبة ومنحهم وثائقهم في نفس اليوم، فيما اشتكى آخرون من الطوابير التي ميزت عملية التسجيل في ملف التأمين الصحي وتأخر استصدار الملف الخاص ببطاقة الشفاء لساعات طويلة ما تسبب لهم في الإرهاق، فيما تمكن الطلبة من الحصول على الشهادات المدرسية وبطاقة الطالب والمكتبية في نفس اليوم مقارنة بما جرت عليه العادة في السنوات الماضية ما سيمكنهم من الانطلاق في الدراسة بشكل عادي.

ومن جهته، أكد بويعقوب نور الدين، عضو المكتب الوطني التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، لـ”الشروق” على أنهم كممثلين للطلبة رافقوا الناجحين الجدد في عملية التسجيلات، والتي جرت في ظروف عادية –يقول المتحدث- حيث أنه تم تجنيد الطاقم البيداغوجي لتسليم بطاقات الطلبة وشهادات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح الدخول الجامعي، إلا أن الإشكال الوحيد الذي اكتنف العملية يتعلق بوجود خلل في منصة “بروغرس” في أول يوم لانطلاق التسجيلات، ويرجع ذلك للضغط الكبير على المستوى الوطني في تعطيل استصدار بطاقة الطالب، على حد تصريحه.