تمكين المتفوقين من إنشاء مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر:

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تقضي بتمكين الطلبة الحاصلين على معدل ممتاز خلال مسارهم التكويني ومناقشة مذكرة التخرج، من الاستفادة من ترخيص لإنشاء مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة اختراع، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه، في “إطار مسعى السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الحقيقية، من خلال استثمار مخرجات التكوين والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وفاعلا حقيقيا في القرار الاقتصادي وقيادة المجتمع نحو مزيد من الرقي والازدهار في ترسيخ هذه الإرادة السياسية وخلق الثروة ومناصب العمل، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على مرافقة السلطات العمومية في بلوغ هذه الأهداف السامية من خلال تقديم مجموعة من الآليات ولعل أبرزها آلية شهادة مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة اختراع”.

وأضاف أنه “بهدف تعزيز هذا النوع من المبادرات وتكثيفها وتوسيعها، وتبعا لتعليمات وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وجهت مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، للقيام بكل ما من شأنه إرساء هذه الآليات، وهذا عن طريق الدعم والمرافقة للطلبة من أول سنة جامعية لهم، بتحفيزهم وتحسيسهم بهذه الآليات، مع تثمين كل أعمال ومشاريع الطلبة المنجزة عبر مسارهم التكويني، وذلك بغرض مناقشة نتائج أعمالهم البحثية”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى “وجوب تعميم تجربة شهادة مؤسسة ناشئة، أو شهادة براءة اختراع من جهة، ومن جهة أخرى التحفيز على التنافس والتفوق والامتياز”، مبرزة أن “هذه الآلية ستسمح للطالب الفائز الذي تحصل على معدل ممتاز خلال مساره التكويني، وإنهاء مشروعه البحثي بمناقشة مذكرة التخرج بتفوق، الاستفادة من الترخيص له بإنشاء مؤسسته الخاصة لتمكينه من تسويق منتوجه أو إعطائه فرصة لتسجيل أعماله لدى الهيئات الخاصة بتقييد وحماية الملكية الفكرية، قصد إنشاء مؤسسته الخاصة أو التفاوض من أجل التنازل عنها لفائدة أطراف أخرى لاستفادة المجتمع من منتوجه”.