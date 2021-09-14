تمكين 6 آلاف مكتتب من تحميل أوامر دفع الشطر الأول

قرار وزاري بتسوية وضعية أصحاب الطعون

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي “بالتحضير الفوري” لفتح المنصة الالكترونية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بغية تمكين قرابة 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع الخميس، المقبل، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه بلعريبي، الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، ضم الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالإضافة إلى المديرين الجهويين للوكالة، حيث “أمر المدير العام لوكالة عدل بإنشاء تطبيق إلكتروني يمكن المكتتبين (المسجلين سنة 2013 وقبلت طعونهم ولم يدفعوا الشطر الأول ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بهم) من التسجيل في القاعدة الإلكترونية والتحضير الفوري لفتح المنصة بغية تمكين ما يقارب 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع يوم 16 سبتمبر الجاري”، حسب البيان.

وبعد أن قدم المدير العام لوكالة “عدل” عرضا تضمن “رزنامة المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأول ممن قبلت طعونهم وسبق لهم التسجيل سنة 2013″، أعطى الوزير تعليمات بضرورة النظر في كافة الملفات والتأكد من معالجتها على المستوى الوطني.

أما فيما يخص شهادات التخصيص، فقد أمر الوزير بتسريع وتيرة انجاز المشاريع بشكل يمكن من تسليمها الشهر المقبل.

كما قدم بلعريبي تعليمات لتسوية عقود السكنات، وهذا لمختلف الصيغ السكنية وبيع جميع محلات وكالة “عدل” على الصعيد الوطني، وهذا وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا.

خ. م