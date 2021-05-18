تمنراست تمون العاصمة بأطنان من اللحوم الحمراء

الشحنة الأولى قدرت حمولتها بـ 8 أطنان

إنطلقت، الثلاثاء، أول شحنة من اللحوم الحمراء تقدر كميتها بـ 8 أطنان من ولاية تمنراست باتجاه الجزائر العاصمة.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري تضم هذه الشحنة الأولى 30 رأس من الأبقار و10 رؤوس من الأغنام، حيث ينتظر أن تتواصل عملية التموين أسبوعيا بطريقة منتظمة مما سيساهم في استحداث حركية تجارية تمكن المنطقة من تعزيز مداخيلها و أيضا توفير فرص شغل ، كما جرى شرحه.

وجرت عملية الشحن التي يضمنها أحد المتعاملين الإقتصاديين أمسية الإثنين بحضور السلطات المحلية وممثلي قطاعات الفلاحة و التجارة و المفتشية البيطرية، حيث تمت معاينة جميع ظروف نقل وتخزين هذه اللحوم قبل شحنها على متن شاحنة مكيفة مخصصة لنقل اللحوم.

وخضعت هذه الشحنة من اللحوم الحمراء قبل ذلك إلى كافة الإجراءات الصحية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل توجيهها للإستهلاك المباشر من ضمنها مراعاة شروط الذبح وظروف التخزين الأولية، حسب ما أوضح مدير مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة، عبد القادر شويرف.