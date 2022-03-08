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الجزائر

تمنراست: وفاة شخص وإصابة 22 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
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تمنراست: وفاة شخص وإصابة 22 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
ح.م
جانب من الحادث

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة  إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، مساء الإثنين، بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى ولاية تمنراست.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية فقد  تدخلت وحداتها على الساعة 18 و30د من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين خط ”تمنراست – سطيف” بالطريق الوطني رقم 1 على بعد حوالي 110 كلم من بلدية عين أمڨل بإتجاه منطقة أراك.

وأسفر الحادث حسب مصالح الحماية عن وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر مجهول الهوية و إصابة 22 آخرين بجروح، تتراوح أعمارهم ما بين (20 – 73) سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تسخير شاحنة إطفاء و6 سيارات اسعاف للحماية المدنية و8 أخرى تابعة لقطاع الصحة وسيارة اتصال و22 عون بمختلف الرتب على رأسهم مدير الحماية المدنية للولاية. ورئيس الوحدة الرئيسية.

وقد تم إسعاف الجرحى والتكفل بهم في عين المكان ونقلهم الى كل من مستشفى تمنراست وعيادة عين أمڨل، فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تمنراست. يضيف البيان.

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