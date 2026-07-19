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تمنراست: وفاة طفلين وإصابة امرأة إثر انهيار جدار منزل

الشروق أونلاين
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تمنراست: وفاة طفلين وإصابة امرأة إثر انهيار جدار منزل

لقي طفلان مصرعهما وأصيبت امرأة، اليوم الأحد، إثر حادث انهيار جدار إسمنتي بتمنراست، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث تمثل في انهيار جدار إسمنتي داخل منزل مكون من ثلاث غرف، ما استدعى التدخل الفوري لإسعاف الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلين يبلغان من العمر سنة واحدة و6 سنوات، فيما تعرضت امرأة تبلغ من العمر 40 سنة لإصابات متفاوتة، حيث تلقت الإسعافات الأولية قبل تحويلها إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج.

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