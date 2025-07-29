تمنراست.. وفاة 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرين في حريق شبّ بمستشفى مصباح بغداد

تدخلت فرق الحماية المدنية بولاية تمنراست، صبيحة اليوم الثلاثاء في حدود الساعة 00:33، لإخماد حريق شبّ بمصلحة الإنعاش التابعة لمستشفى مصباح بغداد، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي مصالح وأقسام المستشفى.

وحسب بيان للحماية المدنية بولاية تمنراست شارك في العملية أفراد المركز المتقدم مدعومين بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، بهدف احتواء الحريق بسرعة وضمان سلامة المرضى والطاقم الطبي.

وأسفر الحادث عن تسجيل سبعة ضحايا إجمالًا، بينهم ثلاث وفيات في عين المكان: أنثيان تبلغان من العمر 67 و31 سنة، وذكر يبلغ 45 سنة.

كما تم تسجيل أربع إصابات: رجل يبلغ 61 سنة أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقله إلى عيادة سرسوف، إضافة إلى امرأة تبلغ 35 سنة تعاني من صعوبات في التنفس، وشابين (18 و19 سنة) يعانيان من ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى عيادة حاسي لالة.

وجرت العملية تحت إشراف العقيد بن كريمة عبد المالك، المدير الولائي للحماية المدنية، وبحضور الأمين العام للولاية والسلطات المدنية والعسكرية.