تمهيدا للغزو البري.. إسرائيل تستعد لقصف عزة بقنابل ذكية

قال صحفي أمريكي مرموق إن إسرائيل تخطط لمهاجمة غزة يوم الأحد أو الاثنين، مستخدمة قنابل جوية ذكية من طراز JDAM، ما سيؤدي إلى التدمير الكامل للقطاع على حد قوله..

وكتب الصحفي سيمور هيرش على منصة “سابستاك” مستندا إلى “مصدر” أن “الهجوم بقنابل JDAM، إذا تمت الموافقة عليه، سيحدث في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين… يليه مباشرة غزو بري”.

ووفقا للصحفي، فإن هذا الهجوم في حال حدوثه سيؤدي إلى تدمير غزة بالكامل.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرّر تأجيل حربه البرية على غزة لعدة أيام، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي شن غارات جوية على قطاع غزة المحاصر، مستهدفة بذلك منازل المدنيين والمساجد وحتى سيارات الإسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 2329 شهيدا.