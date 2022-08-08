تمهيدا للمصالحة الشاملة.. السلطات الانتقالية في تشاد توقّع اتفاق السلام مع المعارضة
وقّعت السلطات الانتقالية في تشاد اتفاق السلام مع الجماعات المعارضة يوم الإثنين في الدوحة، برعاية قطرية.
وينتظر أن يمهّد اتفاق السلام الموقّع في الدوحة، الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتوصّل أطراف الأزمة في تشاد إلى هذا الاتفاق، بعد إجراء عدّة محادثات في قطر منذ مارس الماضي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، ومنظمات دولية أخرى.
واشتدّت الأزمة السياسية والأمنية في تشاد منذ أفريل 2021، بعد مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي، في خلال زيارة أجراها إلى الجيش في الشمال، حيث تنشط جماعات معارضة مسلّحة ضد حكمه منذ التسعينات.
الجزائر تعرض تجربة المصالحة الوطنية على تشاد
وفي 31 مارس 2022، قدّم الأمين العام لرابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل لخميسي بزاز، عرضا حول “التجربة الناجحة للمصالحة الوطنية في الجزائر”. في المؤتمر الدولي الـ15 للرابطة بالعاصمة التشادية نجامينا.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، ينظّم مؤتمر الرابطة تحت شعار “دور الأئمة والدعاة في تعزيز مبادئ الحوار والمصالحة في دول الساحل”.
وشارك في المؤتمر ممثلو الدول الأعضاء الثمانية، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفتي الجمهورية التشادية. إلى جانب مستشاري الرئيس التشادي.
وقد وجّه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدولة التشاد محمد خاطر عيسى بالمناسبة، شكره للجزائر “التي تعدّ نبراسا للحرية”.
كما أشاد عيسى بعلماء الرابطة الجزائريين “الذين يقاسمون تجربة بلدهم الرائدة في مجال المصالحة الوطنية مع إخوانهم التشاديين”.
وأشار ذات المتحدث في كلمته إلى استعداد بلاده لتنظيم الحوار الوطني الشامل للسلام. من أجل “إقامة الدولة على مرتكزات صلبة تمكّنها من أخذ مكانتها في العالم”.