تمهيدا للمصالحة الشاملة.. السلطات الانتقالية في تشاد توقّع اتفاق السلام مع المعارضة

وقّعت السلطات الانتقالية في تشاد اتفاق السلام مع الجماعات المعارضة يوم الإثنين في الدوحة، برعاية قطرية.

وينتظر أن يمهّد اتفاق السلام الموقّع في الدوحة، الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتوصّل أطراف الأزمة في تشاد إلى هذا الاتفاق، بعد إجراء عدّة محادثات في قطر منذ مارس الماضي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، ومنظمات دولية أخرى.

واشتدّت الأزمة السياسية والأمنية في تشاد منذ أفريل 2021، بعد مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي، في خلال زيارة أجراها إلى الجيش في الشمال، حيث تنشط جماعات معارضة مسلّحة ضد حكمه منذ التسعينات.