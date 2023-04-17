تمويلات إسلامية جديدة للاستثمار من القرض الشعبي

كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية سفيان مزاري، أن القرض الشعبي الجزائري سيطلق قريبا، منتجات تمويلية إسلامية جديدة موجهة للمشاريع الاستثمارية.

وأوضح مزاري لوكالة الأنباء الجزائرية أن: “التوجه الجديد للبنك العمومي يكمن في مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية، لا سيما من خلال تمويل تموين المؤسسات بالمادة الأولية. مما يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصاد”.

وكشف ذات المسؤول، أن من بين أهداف الصيرفة الإسلامية المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المدخرات وإعادة ضخها من جديد. لتمويل النشاط الاستثماري على وجه الخصوص في ظل توافر الإطار القانوني المنظم لذلك.

وتمكن القرض الشعبي الوطني في إطار الصيرفة الإسلامية، من تحصيل 23 مليار دج من الودائع إلى غاية شهر مارس، معظمها من الأفراد.

وأعلن البنك عن منتجات تمويلية جديدة ستعزز أيضا الباقة الحالية المخصصة للأفراد. على غرار التمويل الموجه لتهيئة السكنات، حسب ذات المتحدث.