تمويلات تفوق 1.2 مليار للسكنات والعقارات الإسلامية

إلغاء تسقيف المبلغ يرفع الطلب بنسبة 25 بالمائة في ظرف شهر واحد

مزاري: تحضير “القرض الشعبي” لإطلاق منتجات الاستصناع والسلام والمرابحة

سيستفيد الجزائريون من تمويلات عقارية إسلامية من دون سقف محدد، بعد إلغاء الحد الأقصى للمرابحة العقارية الذي كان محددًا بـ1.2 مليار سنتيم، ويُعد هذا القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ شهر مارس 2025، خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز جاذبية الصيرفة الإسلامية وتوسيع نطاقها في السوق الوطنية، كما يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في رفع حجم التمويلات العقارية الموجهة للأفراد، وتحفيز البنوك على تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة وتنافسية.

كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري عن تسجيل ارتفاع بنسبة 25 بالمائة في الطلب على التمويلات العقارية، خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 مارس 2025، ويُعزى هذا الارتفاع إلى القرار الذي اتُّخذ في شهر فيفري ودخل حيّز التنفيذ في مارس، والمتعلق بإلغاء تسقيف تمويلات المرابحة العقارية في إطار المعاملات المالية الإسلامية، والذي كان محددا سابقا بـ12 مليون دينار (1.2 مليار سنتيم)، حيث أصبحت هذه التمويلات غير محدودة.

وأوضح مزاري في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الإجراء يندرج ضمن جملة التسهيلات والمزايا التي أقرتها السلطات العليا لدعم تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار أسهم في رفع حجم التمويلات العقارية بنسبة 25 بالمائة، سواء عبر صيغة المرابحة أو الإيجارة المنتهية بالتمليك، وذلك في ظرف زمني قياسي، كما يُتوقع أن يستمر المنحى التصاعدي لهذه التمويلات مستقبلا.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول عن برنامج توسعة شبكة الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، والذي يتضمن فتح وكالات جديدة، حيث تم تدشين وكالتين لحد الآن، ويُرتقب افتتاح أربع وكالات أخرى قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب إطلاق تشكيلات جديدة من المنتجات المالية الموجهة للأفراد، المهنيين، والمؤسسات.

وأشار إلى أن صيغ تمويل جديدة سيتم الكشف عنها قبل نهاية السداسي الأول من السنة، من بينها صيغة الاستصناع، وصيغة المرابحة للتزود، وصيغة السلم، وستُوجَّه هذه الأدوات التمويلية بالدرجة الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار، وللأفراد الراغبين في بناء أو تهيئة سكناتهم.

أما بخصوص تمويل السيارات وفق صيغة المرابحة، خاصة ما يتعلق بمركبات “دوبلو بانوراما”، فقد أكد أن العملية لا تزال مستمرة ومتاحة حسب توفر المركبات، وتشمل تمويلًا يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، لفائدة المهنيين والأفراد على حد سواء.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى مواصلة توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وهيئات مهنية، تمنح مزايا وتخفيضات متنوعة، حيث تم لحد الآن توقيع أكثر من 15 اتفاقية، معظمها مرتبطة بمنصات رقمية، في إطار تعميم الخدمات المالية الإسلامية وتوسيع رقعة الاستفادة منها.

أما على مستوى النتائج المسجلة، فقد بلغت الودائع المحصلة عبر نوافذ الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك إلى غاية نهاية شهر فيفري 2025 ما مجموعه 53 مليار دينار جزائري، لترتفع خلال شهر أفريل الجاري إلى 54 مليار دينار، وهو ما يعكس وتيرة نمو منتظمة، ودليلا على الاهتمام المتزايد بالحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أما التمويلات الإسلامية الممنوحة فقد تجاوزت 11 مليار دينار جزائري، منها حوالي 45 بالمائة موجهة لتمويل السكنات الخاصة بالأفراد.

ويمتلك القرض الشعبي الجزائري حاليا 108 شباك مخصص للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى وكالتين متخصصتين بالكامل، ويقترح باقة متكاملة من المنتجات تشمل الحسابات، والادخار، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري، ويستعد لإطلاق أدوات تمويل جديدة في إطار استراتيجيته التوسعية الطموحة لسنة 2025.