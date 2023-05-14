تمويلات حلال للاستثمار والتصدير والتجارة في الجزائر

مصرف السلام يوقّع اتفاقيتي تعاون مع البنك الإسلامي

يسعى مصرف السلام الجزائر إلى تطوير نشر المنتجات المطابقة للشريعة، والتي تستهدف تمويل عمليات التصدير والتجارة والاستثمار، وهو ما يتماشى مع أهداف السلطات الجزائرية التي تسعى لتكريس الصيرفة الإسلامية بشكل أوسع.

ووفق بيان للمصرف، تلقت “الشروق” نسخة منه، تمّ على هامش الاجتماع السنوي للبنك الاسلامي للتنمية المنعقد بجدة من 11 إلى 13 ماي 2023، توقيع اتفاقيتين للتعاون ودعم المؤسسات الجزائرية في مجال تمويل المشاريع، التجارة والتصدير بين مصرف السلام الجزائر ممثلا بمديره العام ناصر حيدر والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD وكذا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ممثلتين برئيسهما التنفيذي الدكتور هاني سالم سنبل.

وسيستفيد مصرف السلام الجزائر من خبرة ودعم المؤسستين التابعتين للبنك الاسلامي للتنمية BID لمرافقة متعامليه والشركات الجزائرية الراغبة في الاستثمار وتطوير مشاريعها بالجزائر.