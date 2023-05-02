تمويلات حلال ودفتر استثمار وتأمين تكافلي للماكثات في البيت

مصرف السلام الجزائر يُطلق العرض الأوّل من نوعه

وقع مصرف السلام الجزائر، الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع “سلامة للتأمينات الجزائر” والمنصة الإلكترونية “ديار دزاير” ومؤسسة “الجزائر المتحدة الخيرية” في سبيل إطلاق التمويل المصغر “حرفتي” موجه للحرفيين وذوي الدخل الضعيف والنساء الماكثات في البيت.

وأكد المدير العام لمصرف السلام الجزائر، ناصر حيدر، في حفل التوقيع على الاتفاقية بالمقر المركزي للمصرف بدالي براهيم، أن الاتفاقية تأتي في سياق الشمول المالي الهادف إلى استقطاب أكبر لمختلف الفئات في الجزائر، وأضاف المسؤول ذاته أن هذا التمويل سيوجّه للفئات غير القادرة على الحصول على موارد مالية تمكنهم من تمويل مشاريعهم المصغرة.

وأفاد حيدر ناصر في بيان تلقّت “الشروق” نسخة منه، أن الخدمة الجديدة تشمل التمويل للمشاريع المصغرة علاوة على الادّخار في شكل دفتر استثمار حرفتي كما يضم أيضا عمليات تأمين تكافلي للمشاريع.

من جهته، قال المدير العام لـ”سلامة للتأمينات الجزائر”، محمد بن عربية، أن مؤسسته انخرطت في العملية لتكون لها مساهمة في استقطاب الحرفيين وذوي الدخل الضعيف والماكثات في البيت للنشاط في الاقتصاد الرسمي العادي.

وشدّد المتحدّث على أن الغاية من الاتفاقية هي جعل المستفيدين من التمويل أندادا للمؤسسات الموقعة على الاتفاقية من خلال جعل مشاريعهم ذات مردودية اقتصادية من خلال دراسة الجدوى التي ستتم من خلال الاعتماد على خبرة مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية التي عملت في مجال دعم الحرفيين وتعرف قدرة الحرفيين المقرر أن يستفيدوا من التمويل.

وقالت مديرة المنصة الإلكترونية “ديار دزاير”، نجاة غربي، أن مساهمة مؤسستها تتمثل في مرافقة المستفيدين من الحرفين والنساء في عمليات التموين بالمواد الأولية وكذا عرض منتجاتهم الحرفية في المنصة الإلكترونية “ديار دزاير” وهو ما يمكن من جعل خدمة التمويل المصغر حرفتي ودفتر استثمار حرفتي رقمية.