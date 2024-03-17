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العالم

تمويل أوروبي لمصر بقيمة تفوق 7 مليار يورو

الشروق أونلاين
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تمويل أوروبي لمصر بقيمة تفوق 7 مليار يورو
ح.م
الرئيس المصري مع رئيسة المفوضية الأوروبية

سيقدّم الاتحاد الأوروبي تمويلا قدره 7.4 مليار يورو لمصر، في الفترة من 2024 إلى 2027، بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين.

ويشمل هذا التمويل، حسب ما نقلته رويترز عن مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنحا قدرها 600 مليون يورو.

وأشار المصدر إلى تخصيص تمويل طارئ بقيمة 1 مليار يورو، من ضمن المساعدات المالية، ليصرف في سنة 2024 الجارية.

وتأتي هذه التمويلات في إطار اتفاق يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى مستوى “شراكة استراتيجية”، يوضح المصدر.

وتجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة رسمية إلى مصر. على رأس وفد يضم رؤساء وزراء إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

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