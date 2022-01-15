تمويل إنجاز 15 ألف وحدة من سكنات عدل

لفائدة أصحاب الطعون والمتأخرين عن التسديد

وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، السبت بالجزائر، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.

وقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.

وجرت مراسيم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم.

وأوضح بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.

وكان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة، يضيف الوزير.

وتؤكد الخطوة -حسب بلعريبي- “مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن”.

وفور التوقيع على الاتفاقية، سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بدءا باختيار مؤسسات الإنجاز، يقول الوزير الذي أكد بأن “الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت”.

وحول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار، أكد بلعريبي سيتم الانتهاء منه في غضون 2022 بالعديد من ولايات البلاد.

كما أفاد بلعريبي أن وزارته شرعت في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيأة مالية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية، مصرحا بالقول “نحن اليوم في أحد مقرات الصندوق الوطني للسكن الذي سيتحول إلى هيأة مالية قادرة على تمويل السكنات بشكل أفضل”.

وأكد في نفس السياق أن عملية تحويل الصندوق إلى هيأة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.

خ. م