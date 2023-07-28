تمويل استهلاكي موافق لأحكام الشريعة الإسلامية عبر الإنترنت

بموجب اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و"إيكي كليك"

أعلن القرض الشعبي الجزائري، الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “إيكي كليك”، عضو في مجموعة “وصال”، المتخصصة في التحول الرقمي، تمكن من اختيار مختلف المنتوجات المعروضة على منصة الكترونية والقيام بمحاكاة ثم الوصول إلى تمويل موافق لأحكام الشريعة الإسلامية عبر الإنترنت، حسبما أفاد به بيان للبنك.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، مزاري سفيان، والمدير العام لشركة “إيكي كليك”، بن غفور عبد القادر، يضيف ذات المصدر.

وتعبر اتفاقية الشراكة هذه -حسب نفس البيان- “عن المساهمة الفعلية للقرض الشعبي الجزائري في تنفيذ وتجسيد استراتيجية السلطات العمومية الرامية لرقمنة النشاط المصرفي، وذلك لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية”.

كما تعزز هذه الاتفاقية -وفق المصدر ذاته- “الاستراتيجية التجارية للبنك التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال تنويع منتجاته وتبسيط الوصول إليها عن طريق رقمنة مسار الزبون وتقليص آجال معالجة الملفات مع توفير الحماية الشاملة لبيانات العملاء وتقديم صيغ تمويل موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية”.

وأوضح البنك أنه من خلال الوصول إلى الموقع /https://cpa-bank.ekiclik.dz وبنقرة واحدة فقط يمكن للزبون، عبر هذه المنصة المتاحة على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع “من اختيار منتجات مختلفة بأمان (الأجهزة المنزلية الإلكترونية، والأثاث والمركبات)، القيام بمحاكاة ثم الوصول إلى التمويل عبر الإنترنت باتباع الخطوات المختلفة الموضحة في المنصة”.

كما أكد البنك في بيانه أنه من خلال الانضمام إلى هذه الديناميكية، “تضع هذه الاتفاقية مرحلة إضافية في عملية التحديث والتي تم تكريسها بالفعل بشكل ملموس من خلال افتتاح 16 فضاء للخدمات الرقمية في 5 جويلية 2023 وبالتالي رفع العدد الإجمالي لهذه الفضاءات إلى 20”. وأضاف القرض الشعبي الجزائري في ختام بيانه أن هذه الديناميكية تؤكد أيضا “على طموح وتصميم القرض الشعبي الجزائري لتزويد عملائه بخدمات تتلاءم مع احتياجاتهم بالإضافة إلى عزم البنك في العمل بشكل دائم لتحسين النظام الحالي”.