تمويل برنامج السكن العمومي الإيجاري متواصل

تزامنًا وتسجيلات "عدل 3".. "بنك الإسكان" يطمئن زبائنه:

طمأن البنك الوطني للإسكان، والذي دخل حيّز الخدمة رسميا قبل أشهر، زبائنه بأنه سيواصل تقديم الإعانات الموجّهة للسكن في الجزائر، كما شدّد على أنه سيستمر في تمويل برامج الدولة المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري للبيع بالإيجار “عدل”، وذلك تزامنا مع إطلاق التسجيلات رسميا عبر المنصة الرقمية والتطبيق الرقمي لوزارة السكن، لبرنامج “عدل 3”.

وأكد البنك الوطني للإسكان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بالشبكة المهني “لينكد إين”، أنه يواصل مهام الصندوق الوطني للسكن سابقا، فيما يخص الإعانات الموجهة للسكن، سواء البيع بالإيجار “عدل” أو السكن العمومي الإيجاري أو السكن الترقوي المدعم الصيغة الجديدة “أل بي أ” أو إعانة الدولة للبناء في التجزئات الاجتماعية أو السكن الريفي.

كما أكد البنك في ذات المنشور أنه يستمر في تمويل برامج الدولة المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري للبيع بالإيجار “عدل”.

هذا وسبق أن أكّد البنك الوطني للإسكان أن المشروع السكني المُنتظر قريبا جدا، “عدل 3” يحظى بأهمية كبرى لدى البنك الوطني للإسكان، والذي باشر نشاطه بصفة رسمية مؤخرا، حيث يتم التحضير لإنشاء تجمع بنوك موجه للقرض المشترك، يتكون من البنوك العمومية لتمويل المشروع، سيكون البنك الوطني للإسكان رائدا فيه، كما يحضّر البنك لفتح وكالات جديدة وإطلاق الصيرفة الإسلامية والتمويل الاستهلاكي على المدى المتوسّط.

وحسب فيديو مصوّر تم نشره بصفحة “لينكد إين” المهنية للبنك قبل أسابيع، تم اعتماد البنك الوطني للإسكان نتيجة تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك شهر ديسمبر 2022، ولضمان حسن عمله تم تسطير خطة عمل تقوم على تنظيم هيكلي جديد يضمّ المديرية العامة، تنبثق عنها 6 مديريات عامة مساعدة و5 مديريات مركزية، وعلى المستوى الجهوي تم استحداث تنظيم هيكلي للوكالات وتنصيب مديرين مساعدين أحدهما مكلّف بالنشاطات البنكية وآخر بنشاطات البرامج العمومية للسكن.