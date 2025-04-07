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الجزائر

تمويل حملة رئاسيات 2024: السلطة المستقلة للانتخابات تعقد اجتماعا

الشروق أونلاين
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تمويل حملة رئاسيات 2024: السلطة المستقلة للانتخابات تعقد اجتماعا
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (شبكات)
جانب من الإجتماع.

عقد مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اجتماعا اليوم الإثنين، 7 أفريل، برئاسة البروفيسور كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، بحضور رئيس لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حمادو محمد، وأعضاء مجلس السلطة المستقلة.

ووفقا لما أفادت به السلطة، تناول الاجتماع مناقشة والمصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، المعروض من طرف رئيس اللجنة.

كما صادق المجلس على إنشاء جائزة وطنية لأحسن بحث في مجال القانون الانتخابي في الجزائر، والتي سيتم الاعلان عن الاطلاق الرسمي لها في الايام القادمة.

وتم أيضا مناقشة والمصادقة على التقرير النهائي لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025، كما تناول الاجتماع الموافقة على عدة مبادرات ونشاطات (سلسلة من الندوات) تندرج ضمن مهام ومقاصد السلطة المستقلة، وفقا لذات المصدر.

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