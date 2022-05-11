تمويل مشاريع شحن السيارات الكهربائية واقتصاد الطاقة

إطلاق أول عملية لتشجيع المشاريع الخضراء في الجزائر

أعلن بنك “بي إن بي باريبا” الجزائر خلال تنظيمه للنسخة الأولى من المحادثات الخضراء، التي جمعت مختلف الفاعلين في مجال التنمية المستدامة للطاقات المتجددة في الجزائر، عن إطلاقه للتمويلات البنكية “الخضراء” الخاصة بتشجيع مختلف مشاريع الحفاظ على الطاقة والبيئة والتنوع البيولوجي.

وأكد البنك في بيان له الأربعاء تحفيزه لمختلف المؤسسات الجزائرية والمستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريع تعتمد على اقتصاد الطاقة وحماية البيئة، على غرار إنشاء محطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة، والمشاريع التي تدخل فيها أنظمة العزل الحراري وتهوية وتدفئة وتبريد موفرة للطاقة واسترداد للحرارة، بالإضافة إلى تشجيع أنظمة إنتاج الإضاءة والماء الساخن الموفر للطاقة، وإنتاج أو استخدام الطاقات المتجددة على غرار الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وأنظمة اقتصاد المياه ومنع تسربها، وتشجيع كل المشاريع الرامية لتقليل النفايات والتعبئة القابلة لإعادة التدوير وإنشاء الأسطح الخضراء والاستثمار في وسائل النقل المستدامة واستعادة الإلكترونيات المستعملة…

وأكد البنك استمرار مساهمته الفعالة في التنمية المستدامة، من خلال دعم ظهور المشاريع التي تعزز اقتصاد التدوير، وانتقال الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال التمويل بأسعار مدعومة، وأضاف أن العملية تدخل في النهج المصرفي الإيجابي في زيادة الوعي بين العملاء والشركات بقضايا اقتصاد الطاقة وتشجيعهم على المشاركة بفعالية في النمو المستدام والمسؤول، من خلال خلق بيئة لتبادل الخبرات عن طريق العروض التحفيزية، “مثل حل التمويل الأخضر، الذي يقدم تحفيزات للمستثمرين والشركات على إنشاء المشاريع المقتصدة للطاقة والمحافظة على البيئة”.