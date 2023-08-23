تمويل مطاعم المدارس حصريا من الديوان المهني للحبوب

بهدف ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية

شرعت مديريات التربية في إسداء تعليمات إلى مديري الثانويات والمتوسطات ذات النصف الداخلي، تحثهم فيها على ضرورة اقتناء المواد الغذائية، حصريا، من الديوان المهني للحبوب “أويسي” وذلك تزامنا والدخول المدرسي 2023-2024.

وفي هذا الصدد، طلبت مديرية التربية لولاية ميلة، على سبيل الذكر لا الحصر، في تعليمة مؤرخة بتاريخ 17 أوت الجاري، موجهة إلى مديري مؤسسات الطورين الثانوي والمتوسط، باقتناء المواد الغذائية، من بقول جافة وأرز.. لدى ديوان الحبوب، وذلك تنفيذا لتعليمة والي الولاية.

من جهتها، طالبت مصالح ولاية بجاية، مديرية التربية بالولاية إلى ضبط احتياجات المطاعم المدرسية من البقول الجافة والأرز لاقتنائها قبل الدروس المدرسي من الديوان المهني للحبوب.

من جهة أخرى، تم إسداء تعليمات إلى رؤساء البلديات والدوائر، التي تشرف على تسيير مطاعم المدارس الابتدائية، من أجل تمويل هذه الأخيرة، بالبقول الجافة والأرز، حصريا لدى الديوان المهني للحبوب، وذلك من خلال تحديد الكميات حسب كل مؤسسة تربوية والمعدة من طرف مصالح مديريات التربية، هذه الأخيرة التي لا تتدخل في تسيير مطاعم المدارس الابتدائية، لكنها تحوز في نفس الوقت قائمة التلاميذ المستفيدين من وجبات الإطعام المدرسي، والتي ستكون بمثابة مرجع لتحديد احتياجات كل مؤسسة من المواد الغذائية “المسموح” اقتناؤها لدى الديوان المهني للحبوب، هذا الأخير الذي يعد موردا حصريا للمواد الغذائية في الجزائر.

وتأتي هذه القرارات بعد ذلك القرار الذي اتخذه مؤخرا الديوان الوطني للخدمات الجامعية، من خلال إسناد مهمة تمويل المطاعم الجامعية بالمواد الأساسية، حصريا، للديوان المهني للحبوب، وذلك في مسعى يهدف إلى ترشيد النفقات وتحسين الوجبات المقدمة للطبلة، كما يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية، ووضع حد للصفقات “المشبوهة” التي حرمت التلاميذ والطلبة من تناول وجبات غذائية صحية جراء التلاعبات التي أهلكت، كذلك، خزينة الدولة.