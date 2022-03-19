تمويل وتسيير جزائريان لطريق يربط تندوف بمويتانيا

مقابل حق امتياز لـ10 سنوات قابلة للتجديد

تم التصديق على مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا، المتعلقة بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر آخر السنة الماضية.

وحسب ما جاء في العدد الـ16 للجريدة الرسمية، فالمرسوم الرئاسي رقم 22-86 المؤرخ في أول مارس 2022 تضمن “التصديق على مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) والزويرات (موريتانيا)، الموقعة بالجزائر في الـ28 ديسمبر 2021”.

ويتعهد الطرفان، بموجب هذه المذكرة، بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات على أن يتكفل الجانب الجزائري، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع، كما يتكفل بتمويل الدراسات الفنية، ويلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجيستية ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، وكذا المساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.

كما يتكفل كذلك بتوفير الشروط الضرورية بما يسمح بتأمين السير العادي للأشغال لكل المتعاملين المنخرطين في المشروع، ويتولى الطرفان لاحقا، حسب المذكرة، وضع الأطر القانونية والفنية الثنائية المناسبة، وتحديد الآليات الضرورية لتجسيد المشروع، وضمان صيانته ومردوديته الاقتصادية.

كما يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه حسب النظام القانوني للامتياز لفائدة الطرف الجزائري لمدة عشر سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا.

وينشئ الطرفان لجنة مشتركة جزائرية-موريتانية، يرأسها مناصفة وزيرا الأشغال العمومية عن الجانب الجزائري والتجهيز والنقل عن الطرف الموريتاني أو من يمثلهما، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وكذا للنظر في كل العوائق والصعوبات التي يمكن أن تعترض تجسيد المشروع.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المعنية بهذا المشروع، يتم تحديدها باتفاق الطرفين.

وتنعقد دوريا مرتين في السنة، على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة بناء على اقتراح أحد الطرفين. كما يلتزم الطرفان بـ”جعل هذا الطريق الحيوي في خدمة المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين، وكذا ترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضمان استمراريتها”.

ويتم حل الخلافات التي قد تنجم عن تفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

يذكر أن مذكرة التفاهم هذه تدخل في إطار تعزيز الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، كما تأتي تجسيدا للإرادة السياسية في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات والتي عبّر عنها قائدا البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر أواخر ديسمبر 2021، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.