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الجزائر
ضمن مقاربة رقمية شفافة.. وزارة الثقافة والفنون تعلن:

تمويل 138 مشروع جمعوي لدعم الحركية الثقافية في الجزائر

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تمويل 138 مشروع جمعوي لدعم الحركية الثقافية في الجزائر
ح.م
تعبيرية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن النتائج الرسمية لعملية الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية لسنة 2026، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على إشراك المجتمع المدني في التنمية الثقافية، مع اعتماد كلي للرقمنة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وعرفت العملية إقبالا واسعاً من الجمعيات الثقافية، حيث تم تسجيل 479 جمعية وطنية ومحلية، استوفى منها 423 ملف الشروط الأولية للدراسة. وبعد عملية تقييم دقيقة أشرفت عليها لجنة مختصة وفق معايير الشفافية والاستحقاق، تم اختيار وتمويل 138 مشروع ثقافي وفني موزع عبر مختلف ولايات الوطن.
وتوزعت المشاريع المستفيدة بين جمعيات وطنية بلغ عددها 11 مشروعاً، وجمعيات ولائية بـ64 مشروعاً، إلى جانب 63 مشروعاً لجمعيات محلية، ما يعكس تنوع الفاعلين الثقافيين على المستويين المحلي والوطني، ويبرز حيوية النسيج الجمعوي في المجال الثقافي.
كما شملت المشاريع المدعمة مختلف الحقول الإبداعية والمعرفية، في إطار رؤية تهدف إلى تنشيط المشهد الثقافي وضمان توازن في توزيع الدعم. وقد حظي مجال حماية التراث وتثمينه بالنصيب الأكبر بـ45 مشروعاً، يليه المسرح بـ36 مشروعاً، ثم الإبداع الموسيقي بـ15 مشروعاً، والإنتاج الأدبي والفكري بـ14 مشروعاً.
أما الفنون السينمائية والفنون الفلكلورية والشعبية، فقد استفاد كل منهما من 9 مشاريع، في حين خُصصت 5 مشاريع للفنون التشكيلية والمعارض الفنية، بما يعكس اهتماماً متعدد الأبعاد بمختلف التعبيرات الثقافية والفنية.
وأكدت وزارة الثقافة والفنون أن هذه العملية تجسد التزامها بمرافقة المبادرات الثقافية الجادة، وتعزيز العمل الثقافي الجواري، بما يسهم في تنشيط الحركية الفنية في البلاد، وترقية الذائقة الجمالية لدى الجمهور، إلى جانب دعم المشاريع ذات الأثر الثقافي المستدام.

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