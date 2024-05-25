تمويل 140 مشروعا استثماريا بـ 6.7 مليار دج.

أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، عن تمويل 140 مشروعا استثماريا إلى غاية جوان 2023، وبقيمة مالية بلغت 6.7 مليار دج.

وخلال يوم إعلامي حول “ترقية التمويل عبر رأس المال الاستثماري”، نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، قال بوزنادة، أن هذه العملية، أشرفت عليها شركات رأس المال الاستثماري الخمسة (5) المعتمدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مبرزا في ذات الوقت أهمية تعميم آلية التمويل البديلة هذه على جميع المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وقال المسؤول ذاته ان رأس المال الإجمالي لهذه الشركات الخمسة (5) يقدر بـ 19 مليار دينار، مبرزا امكانيات آلية التمويل البديلة هذه بالنسبة لمؤسسات البلاد، ما يمثل قدرة تمويل كبيرة يمكن توجيهها الى المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفي هذا السياق، تطرق رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الى اهمية موضوع اللقاء، موضحا ان التمويل عن طريق شركات راس المال الاستثماري يعتبر وسيلة بديلة تتيح العديد من الامتيازات للمؤسسات المستفيدة منه، خاصة تلك التي لا يتاح لها القرض البنكي.

كما أكد انه من خلال هذه الالية، تستفيد المؤسسة من تمويل معتبر وتتجنب دفع الفوائد الربوية، حيث توفر مرافقة وخبرة شركات راس المال الاستثماري لفائدة المؤسسات الممولة.