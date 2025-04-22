تمويل 17500 مشروع مصغر عبر الوطن سنة 2024

المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المُصغر، سعاد بن جميل لـ" الشروق":

التقت “الشروق” على هامش الصّالون المحلي للوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، للجزائر شرق، بالمديرة العامة للوكالة، “أونجام”، سعاد بن جميل، التي كانت واقفة على كل صغيرة وكبيرة بالصّالون، واقتربت من جميع المشاركين فيه، والمستفيدين من القروض، أين تبادلت معهم أطراف الحديث وحفّزتهم، وأكدت لهم مرافقة الوكالة لنشاطاتهم.

وقالت سعاد بن جميل في تصريح لـ”الشروق” بأن الصالون الذي نظمته وكالة تسيير القروض المصغرة الجزائر شرق تحت شعار “الإبداع.. الطّريق إلى ريادة الأعمال”، جاء احتفالا بيوم العلم، وحضره الشركاء من ممثلي بنوك عمومية، وممثل الوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية، إضافة إلى ممثلين عن تربية المائيات بوزارة الصيد البحري.

وهدف الصالون، بحسبها، هو التعريف بالخدمات التي تقدمها “أونجام” وشركاؤها، وأيضا للتعريف بنشاطات المستفيدين من تراتيب جهاز القرض المصغر، والمساعدة في ترويج منتجاتهم واستفادتهم من دورات تكوينية تشرف عليها وكالة الجزائر شرق، في مجال التسويق وتسيير مؤسسة مصغرة، وطريقة تقديم وعرض منتجاتهم.

وأشارت سعاد بن جميل، بأن توجه الدولة حاليّا هو الولوج إلى عالم المقاولاتية بشتّى أشكالها، وهو ما تسعى “أونجام” وشركاؤها لتجسيده ميدانيا، عن طريق تشجيع تجسيد مختلف المشاريع على أرض الواقع عن طريق الوكالة.

وكشف لـ” الشروق” حصيلة عمل وكالة “أونجام” والتي وصفتها بـ “المحفزة جدا”، وبحسبها، موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في عام 2024، 17500 مشروعا على المستوى الوطني، وكونت 24500 مستفيد، من خلال دورات تكوينية في ميدان المقاولاتية وتسيير مؤسسات، إضافة إلى تنظيم صالونات في إطار المساعدة على تسويق منتجات المستفيدين جهويا ومحليا ووطنيا.

وقالت محدثتنا، بأن ” أونجام ” رافقت مشاريع مهمة جدا، ومن بينها زراعة نبات الأرغان، زراعة الزعفران بولاية خنشلة، مختلف مشاريع تربية المائيات بولايات داخلية، زيادة على النشاطات العادية في مجال الصناعات التقليدية والصناعات التحويلية.