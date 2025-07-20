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اقتصاد

تمويل 3 آلاف مشروع مصغّر خلال السداسي الأول 2025

خ.م
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تمويل 3 آلاف مشروع مصغّر خلال السداسي الأول 2025
ح.م
سعاد بن جميل

موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حوالي 3 آلاف مشروع على المستوى الوطني، خلال السداسي الأول للسنة الجارية، حسبما أفادت به بوهران المديرة العامة لهذا الجهاز، سعاد بن جميل.
وقد ارتفع عدد المشاريع الممولة من طرف ذات الوكالة بنسبة مائة بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من السنة الماضية، فيما يوجد مشاريع أخرى في طور التمويل، حسبما أبرزته بن جميل لـ”وأج”، على هامش الصالون الوطني للحرفي الشاب تواصلت فعالياته الأحد بالقرية المتوسطية بوهران.
وقد تم تشجيع خلال السداسي الأول من 2025 المشاريع المتعلقة بنشاطات الاقتصاد الأخضر من خلال توفير إمكانيات للقيام بجمع البلاستيك وتحويله في المصانع التي تقوم بتدوير هذه المادة المدرة للدخل وكذا في مجال الزراعة الصغيرة، كما أضافت المديرة العامة لجهاز “أونجام”.
وتندرج مشاركة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في الصالون الوطني للحرفي الشاب “في سياق اتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف حيث تدعم الوكالة هذه الفئة من الحرفيين في الكثير من الميادين ضمن جميع الصيغ التمويلية وخاصة في الشق غير المالي الذي يتعلق بمساعدتهم على التسويق وتحسين منتجاتهم وفي تسيير المؤسسات من خلال الدورات التكوينية وهي خدمات مجانية تقدمها للحرفي للنهوض بنشاطه المصغر، وفق ذات المصدر.

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