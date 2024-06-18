تمويل 4008 مؤسسة بـ 532 مليار دج في آخر 20 سنة

كشف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن تمويل من 4008 مؤسسة بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 532 مليار دج، من 01 جانفي 2004 إلى 01 جوان 2024.

ووفقا لآخر حصيلة لصندوق القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “FGAR”، فقد عملية التمويل التي قام بها الصندوق في الـ 20 سنة الأخيرة من خلق 111797 منصب عمل.

وبحسب الجهات، تتوزع هذه المشاريع على 1805 مشروعا تم مرافقته بولايات الوسط، و1123 مشروعا على مستوى ولايات شرق البلاد، فيما استفاد 768 مشروعا من المرافقة بولايات الغرب، و 312 مشروعا في ولايات جنوب البلاد.

وفيما يتعلق بتوزيع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، فقد أظهرت ذات الحصيلة، مرافقة 2190 مشروعا في قطاع الصناعة، و936 مشروعا في قطاع الخدمات، و708 مشروعا في قطاع البناء والاشغال العمومية، إضافة إلى 174 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري.