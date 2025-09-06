-- -- -- / -- -- --
اقتصاد
عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:

تمويل 9 آلاف مشروع مصغر خلال السداسي الأول من 2025

خ.م
  • 22
  • 0
ح.م

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سعاد بن جميل، عن تمويل 9 آلاف مشروع مصغر خلال السداسي الأول من سنة 2025، واستحداث مشاريع جديدة تتماشى مع توجهات الشباب.
وأوضحت بن جميل في تصريح لـ”وأج” على هامش مشاركة الوكالة بمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، أن “عدد المستفيدين من خدمات مالية وغير مالية منذ تأسيس الوكالة بلغ 1 مليون مستفيد عبر عدة ميادين”، لافتة إلى” تمويل 9آلاف مشروع خلال السداسي الأول من 2025، منها ما يخص نشاطات جديدة تتماشى مع توجهات الشباب”.
وتشمل المشاريع الممولة كل مناطق الوطن بما فيها المناطق المعزولة، حيث تحرص الوكالة على إيفاد فرق تقوم بالعمل الجواري وتساعد الراغبين في طلب القروض على التسجيل في الموقع المخصص لذلك، وفقا لذات المسؤولة، التي أكدت أيضا على ضمان المرافقة الميدانية لأصحاب المشاريع لتمكينهم من توسيع مشاريعهم كمرحلة ثانية.
وفي هذا الإطار، أكدت بن جميل، أن تواجد الوكالة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “مهم جدا” ويتماشى مع هدفها المتمثل في “البحث عن فرص للتعريف بمنتوجات المستفيدين من القروض وتسويقها”، لافتة إلى”مشاركة 100 مستفيد في هذه الطبعة”.
كما أكدت في السياق ذاته، على وجود “اهتمام كبير” من قبل المستثمرين الأفارقة بالمنتجات المعروضة والذي ينتظر أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات شراكة قريبا.

