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اقتصاد

تموين الإقامات الجامعية بالحبوب “حصريا” لديوان “OAIC”

الشروق أونلاين
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تموين الإقامات الجامعية بالحبوب “حصريا” لديوان “OAIC”
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الديوان المهني للحبوب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد في بيان، عن اعتماد الديوان المهني للحبوب (OAIC) متعاملا حصريا لتموين الإقامات والمطاعم الجامعية.

ويخصّ هذا القرار، حسب ما أوضحه البيان، المواد التي يتولي الديوان العمومي تسويقها، على غرار الأرز والبقول الجافة.

ويهدف قرار الوزارة، لضمان التموين العادي والآمن للإقامات الجامعية الأساسية، تحضيرا للدخول الجامعي 2023-2024، يضيف ذات البيان.

وأنشئ الديوان المهني للحبوب أياما قليلة بعد استرجاع السيادة الوطنية، بتاريخ 12 جويلية 1962. وهو يتولى مهام جمع وتخزين وتوزيع الحبوب الغذائية.

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