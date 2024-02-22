تموين السوق بالأسماك.. وزير الصيد يسدي جملة من التعليمات

ترأس وزير الصيد البحري، أحمد بداني، الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصص للوقوف على تحضيرات تموين السوق الوطنية بالأسماك خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، “أسدى بداني تعليمات بضرورة تهيئة كامل الظروف الملائمة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل”.

“علاوة عل تحضير وتجهيز كل نقاط البيع المباشرة الخاصة بالغرف الولائية أو تلك المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية والأسواق الرمضانية وموانئ الصيد البحري”, يضيف ذات المصدر.

كما أشار الوزير إلى أهمية إشراك المهنيين في الحملات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم، وكذا حتمية تجند الجميع من أجل ضمان الوفرة والظروف التنظيمية المناسبة لتسويق المنتجات السمكية في كل الولايات.

ويوم الإثنين، ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اجتماعا تنسيقيا خصص للتحضيرات الجارية لشهر رمضان المقبل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد خصص هذا اللقاء التنسيقي الذي ،جرى بمقر الوزارة، لضبط تحضيرات شهر رمضان المبارك، يضيف ذات المصدر.

كما سمح الاجتماع بمتابعة مدى تقدم تطبيق الإجراءات التحفيزية المخصصة لمنتجي سمك البلطي (التيلابيا) الصادرة في قانون المالية لسنة 2024، وكذا التدابير المتعلقة بتهيئة مناطق نشاط تربية المائيات.

هذا وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحسين مستمر للظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، وتوفير الدعم والمرافقة اللازمين للمستثمرين في القطاع، يضيف البيان.