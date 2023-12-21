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الجزائر

تموين السوق باللحوم المستوردة.. هذا ما أكده زيتوني

الشروق أونلاين
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تموين السوق باللحوم المستوردة.. هذا ما أكده زيتوني
ح.م
جانب من الزيارة

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس، عن تموين السوق بـ85 ألف طن من اللحوم المستوردة إلى غاية نهاية جانفي 2024.

وخلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية مستغانم،  شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة بـ 1200دج للكيلوغرام، مؤكدا أن عملية الاستيراد  ستستمر بمعدل 20 ألف طن شهريا.

كما قام الوزير خلال الزيارة، بتدشين سوق الجملة للخضر والفواكه، المسير من قبل أحد المتعاملين الخواص، حيث أكد على أهمية هذه الفضاءات في المساهمة في تموين الأسواق، وكسر سلسلة المتدخلين والمضاربين، من أجل حماية المنتجين والفلاحين، وتطبيق الأسعار الحقيقية للمواطنين.

ختام الزيارة ، قام الوزير بزيارة تفقدية لمشروع إنجاز مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش. وفي هذا الإطار، أكد زيتوني، أن مصالح الوزارة تولي أهمية كبيرة، لحماية المستهلك من خلال انجاز هذه المخابر.

وأوضح أنه سيتم تجهيزها من قبل المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي توفر تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية خاصة بالمخابر، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري.

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