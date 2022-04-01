تموين السوق بمنتجات واسعة الاستهلاك خلال رمضان

مخزونات كافية إلى ما بعد شهر أوت المقبل

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، أنه سيتم تموين السوق الوطني بكميات “معتبرة” من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وأوضح مقراني، الخميس بالجزائر العاصمة أن ” كل المعطيات تؤكد توفر مخزونات كافية من المواد ذات الاستهلاك الواسع بشكل يكفي إلى ما بعد شهر أوت المقبل، مما يسمح بتموين السوق بكل أريحية في شهر رمضان”.

وعلى سبيل المثال، أوضح مقراني أنه بالنسبة للحليب سيتم ضخ حصة اضافية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب في شهر رمضان، تضاف إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة بـ 14 ألف و599 طن من الحليب تضخ شهريا لفائدة 120 ملبنة تعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.

كما تم، حسب ذات المسؤول، التنسيق مع قطاع الفلاحة لضخ كمية اضافية أخرى تقدر بـ 1500 طن من المسحوق ستوزع على مستوى 15 وحدة انتاجية للمجمع العمومي “جيبلي” قصد دعم عملية تموين السوق في رمضان.

وبالنسبة لمنتجات القمح اللين والصلب، أكد ان كل المخزونات متوفرة بشكل “كاف” وبأن تموين السوق يجري بصفة “عادية ” وبكميات “ضخمة”، داعيا في هذا الاطار المستهلكين الى عدم اللجوء الى الاقتناء المفرط لمادة السميد.

وأوضح في هذ السياق أنه يتم يوميا انتاج حوالي 24 ألف طن من الفرينة و11 الف طن من السميد و4333 طن من الزيت مع أن “الاحتياجات أقل من هذه الكميات”.

وفضلا عن ذلك، أكد مقراني أن التقديرات تشير إلى توفير حوالي 45 الف و 500 طن من اللحوم الحمراء و47 الف طن من اللحوم البيضاء.