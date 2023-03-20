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تموين السوق ومحطات التحلية على طاولة مجلس الوزراء
الجزائر

تموين السوق ومحطات التحلية على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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تموين السوق ومحطات التحلية على طاولة مجلس الوزراء
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضين، يتعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان الكريم، ومشاريع تحلية مياه البحر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية :”يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية,  القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, إجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضين, يتعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم  لسنة 2023, والثاني بمدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب, بالإضافة إلى متابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج”.

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