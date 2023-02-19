“تمّ الطرد بنجاح”.. تويتر الجزائريين يحتفي بإحباط تسلّل الاحتلال إلى قمة الاتحاد الإفريقي

رحّب مغرّدون جزائريون على موقع تويتر بدور الجزائر في منع ممثلة الاحتلال الإسرائيلي من حضور قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشارك المغرّدون وسم #تمّ_الطرد_بنجاح على نطاق واسع، حيث أصبح الوسم الأكثر تداولا بين المستخدمين الجزائريين على تويتر.

وقال الإعلامي قادة بن عمار، الذي كان بين مستخدمب الوسم، إن طرد ممثلة الاحتلال من قاعة القمة الإفريقية، يعني أن “العمل سيظل مستمرا لنسف الطلب الإسرائيلي بالانضمام كعضو مراقب إلى الاتحاد الإفريقي”.

في حين علّق مستخدم آخر للوسم على صورة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي شارك في القمة، ممثل للرئيس تبون، مضيفا العبارة:”صورة اليوم من قمة الاتحاد الإفريقي الـ36، تحت عنوان تمّ الطرد بنجاح”.