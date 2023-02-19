“تمّ الطرد بنجاح”.. تويتر الجزائريين يحتفي بإحباط تسلّل الاحتلال إلى قمة الاتحاد الإفريقي
رحّب مغرّدون جزائريون على موقع تويتر بدور الجزائر في منع ممثلة الاحتلال الإسرائيلي من حضور قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشارك المغرّدون وسم #تمّ_الطرد_بنجاح على نطاق واسع، حيث أصبح الوسم الأكثر تداولا بين المستخدمين الجزائريين على تويتر.
هذا الهاشتاغ #تم_الطرد_بنجاح قد قض مضاجع أبناء شحيبر، فنظموا الليلة الماضية، والناس نيام، حملةً من أجل تمييعه على #تويتر عبر الذباب والروبوتات.
كان هذا مناسبة جميلة للكثيرين كي ينتبهوا لإحدى أوجه الحروب السيبرانية الموجهة ضد بلدنا #الجزائر 🇩🇿
— Hicham Moufek (@MoufekHicham) February 19, 2023
وقال الإعلامي قادة بن عمار، الذي كان بين مستخدمب الوسم، إن طرد ممثلة الاحتلال من قاعة القمة الإفريقية، يعني أن “العمل سيظل مستمرا لنسف الطلب الإسرائيلي بالانضمام كعضو مراقب إلى الاتحاد الإفريقي”.
موفد @AJArabic إلى القمة الإفريقية في #أديس_أبابا عبد القادر عراضة قال بأن صفة المراقب التي تطلبها (اسرائيل) لم يتم دراستها بعد والملف ما يزال معلقا!
هذا يعني ان العمل سيظل مستمرا لابطال الصفة نهائيا ونسف الطلب!
والأهم ان هذا الكيان فشل في التسلل أمس و #تم_الطرد_بنجاح! pic.twitter.com/dWJgDQO0zr
— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) February 19, 2023
في حين علّق مستخدم آخر للوسم على صورة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي شارك في القمة، ممثل للرئيس تبون، مضيفا العبارة:”صورة اليوم من قمة الاتحاد الإفريقي الـ36، تحت عنوان تمّ الطرد بنجاح”.
📸 صورة اليوم من قمة #الإتحاد_الإفريقي الـ 36 تحت عنوان #تم_الطرد_بنجاح . pic.twitter.com/T7XvJao8LD
— صـــــــلاح (@mafihachk) February 18, 2023