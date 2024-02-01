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رياضة

“تمّ تحويل ساحة العمل إلى حلبة ملاكمة أبطالها الصّحافيين”

الشروق الرياضي
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“تمّ تحويل ساحة العمل إلى حلبة ملاكمة أبطالها الصّحافيين”
ح.م
جانب من مؤتمر صحفي للمنتخب المغربي في "كان" 2024 بِكوت ديفوار.

أدان الاتحاد الدولي للصّحافة الرياضية تصرفات سلبية لِإعلاميين، حضروا لِتغطية وقائع نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وقال الاتحاد الدولي للصّحافة الرياضية في أحدث بيان له: ” كونك صحفيا يعني التصرّف بِشكل صحيح، وقبل كل شيء ممارسة ضبط النفس. إن بعض السلوكيات لا تليق بِمهنة نبيلة مثل الصّحافة”.

وأضاف: “بين المعارك الضّارية والهجمات والشتائم، إنه مشهد مُحزن يقدّمه بعض الزملاء للعالم منذ بداية كأس أمم إفريقيا”. وأشار إلى الطبعة الحالية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتابع بيان الاتحاد الدولي للصّحافة الرياضية يقول: “تمّ تحويل ساحات العمل الإعلامي (المنطقة المختلطة، قاعة المؤتمرات..) إلى حلبة ملاكمة، أبطالها حاملو الشارات الإعلامية”.

وأوفد النظام المغربي نحو 140 صحفيا إلى كوت ديفوار، وشوهد بعضهم في مناوشات وملاسنات حادّتَين فوق المدرّجات، خلال تنظيم مقابلات خاضها لاعبو المدرب وليد الركراكي. كما حضروا مشحونين من قبل بيدق نظام محمد السادس فوزي لقجع، وتدافعوا بِقوّة للنيل من التقني الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا، في إحدى المؤتمرات الصحفية.

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