تم تصويره في ذروة كورونا.. وثائقي جزائري يتوج في مهرجان دولي بمصر

توّج فيلم وثائقي جزائري تم تصويره في ذروة كورونا، بجائزة قيمتها 2000 دولار في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي بجمهورية مصر العربية.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، الاثنين، عن الفائزين حيث عادت الجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار لفيلم “جارى عبدى”، من هولندا، للمخرج دووي ديكسترا، أما الثانية فكانت من نصيب فيلم “طحطوح” من الجزائر، للمخرج محمد والى.

تدور أحداث “طحطوح”، قبل 3 عقود أي في تسعينيات القرن الماضي، بقرية “افيغو” بأعلى جبال برج بوعريريج الجزائرية، حيث قرر أهل القرية أن يهجروها تاركين خلفهم ذكرياتهم بسبب غياب الأمن في ظل الإرهاب الذي اجتاح الجزائر في هذا الوقت.

وكانت العشرية السوداء محطة فاصلة في عمر هذه القرية التي تعتبر واحدة من أجمل القرى الجزائرية لكن ظل بها العم حسان البالغ من العمر 59 عاما، والمعروف باسم طحطوح رافضا مغادرتها رغم الصعوبات التي واجهته.

وبحسب ما صرح مخرج الفيلم محمد والي فقد تم تصوير الفيلم عام 2020 في وقت ذروة كورونا، حيث كانت حركة المرور متوقفة.

وأشار إلى أن قرية “افيغو” التي وردت بالفيلم تعتبر نموذجا لأكثر من 200 قرية هجرها أهلها، مردفا أنه في كل قرية هناك واحد من أهلها يرفض مغادرتها تحت أي ظرف مثل بطل الفيلم “طحطوح”.

يذكر أن الفيلم المتوج في الطبعة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي، من إنتاج شبكة الجزيرة وتنفيذ طيف للإنتاج الفني وميديا دي زاد.