تم قنصُها أمام بيتها.. استشهاد صاحبة مقولة “أنا أقدم من إسرائيل”

أعلن المصور والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، مساء الخميس، استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار التي عُرفت خلال الحرب على غزة بمقولة، “أنا أقدم من إسرائيل”.

وقال الجعفراوي عبر حسابه على منصة “إكس”: “استشهدت يا حبيبتي يا حجتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح”.

ووفق حوار على إنستغرام دار بين الناشط الفلسطيني و”أبي جوليا” أحد جيران السيدة العجوز قال: “كلمني ابن خالي وهو يسكن في الشارع الخلفي وراءها وأبلغني أن عناصر الجيش الإسرائيلي قنصوها على باب دارها”.

استشهدت😭😭💔💔💔

ياا حبيبتي يا حجتي 😭💔

الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة 😭

انتي الي حكتيلي اسمك صالح وأنت صالح 😭💔 https://t.co/Dwnom8SltT — Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) December 7, 2023

وأعاد الجعفراوي نشر فيديو يجمعه بالسيدة المسنة، كان قد نشره في 22 أكتوبر الماضي، وهو يمسك بهويتها قائلا: “أنت يا حجة مواليد 1944، يعني أقدم من إسرائيل”.

وكانت السيدة المسنة قد أصيبت في قصف إسرائيلي على منزلها ودخلت المستشفى للعلاج من كسور في يديها وإصابة طفيفة في وجهها.

قنصوها قنص الكلاب 💔 pic.twitter.com/l5qUi5A0a1 — Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) December 7, 2023

وقتها ظهرت السيدة العجوز مع المصور الصحفي الذي ذهب لزيارتها في المستشفى، وكانت تجلس مع أحد أقاربها، متغزلًا بعينيها الجميلتين، قائلا: “جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل” لترد عليه بخجل، “خضر مش زرق”.

وخلال المقطع أخرج الجعفراوي شهادة ميلادها قائلا لها: أنتِ ولدتِ “سنة 1944، يعني مواليد قبل النكبة، أنتي أقدم من إسرائيل”، لترد عليه المسنة “طبعا طبعا”، ليقول صالح “فلسطين أرضنا غصب عنهم”، وترد العجوز “أنا متمسكة في الأرض ولن أتركها”.