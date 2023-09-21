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الجزائر

تنبيه:رياح قوية وأمواج عالية عبر 8 ولايات ساحلية

الشروق أونلاين
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تنبيه:رياح قوية وأمواج عالية عبر 8 ولايات ساحلية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية الوسطى والغربية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الولايات المعنية هي: بجاية، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران وتلمسان.

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة من زوال الخميس إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الجمعة.

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