-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية عبر 17 ولاية

محمد فاسي
  • 351
  • 0
تنبيه: أمطار رعدية عبر 17 ولاية
أرشيف
رعود

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الغربية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من 12 ليلا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر، ووهران.

مقالات ذات صلة
الوزير بداري يستقبل المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025

الوزير بداري يستقبل المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025

بداية توظيف الأساتذة المستخلفين لضمان سيرورة الدروس

بداية توظيف الأساتذة المستخلفين لضمان سيرورة الدروس

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية جيجل

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية جيجل

عطاف يبحث مع غوتيريش التحديات التي تواجه منظمة الأمم المتحدة

عطاف يبحث مع غوتيريش التحديات التي تواجه منظمة الأمم المتحدة

خطاب!!

خطاب!!

إحصاء 78 طالبا بطلا دوليا و33 جمعية في كل الاختصاصات

إحصاء 78 طالبا بطلا دوليا و33 جمعية في كل الاختصاصات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد