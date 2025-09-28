تنبيه: أمطار رعدية عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الغربية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من 12 ليلا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر، ووهران.