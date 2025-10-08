-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية عبر 18 ولاية

محمد فاسي
  • 279
  • 0
تنبيه: أمطار رعدية عبر 18 ولاية
أرشيف
أمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، تمنراست، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر ووهران.

مقالات ذات صلة
عهدة رئيس البرلمان في صلب التصحيح… والنصاب إلزامي

عهدة رئيس البرلمان في صلب التصحيح… والنصاب إلزامي

هكذا سيمنع التلاعب في الكشف عن المخدرات بين الموظفين والتلاميذ

هكذا سيمنع التلاعب في الكشف عن المخدرات بين الموظفين والتلاميذ

“موقف أخوي نبيل”.. الجزائر تشكر الأردن

“موقف أخوي نبيل”.. الجزائر تشكر الأردن

الرئيس تبون يستلم رسالة من ولي العهد السعودي

الرئيس تبون يستلم رسالة من ولي العهد السعودي

الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع التونسي

الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع التونسي

هذا ما اشترطه روتايو على رئيس الحكومة المستقيل بخصوص التأشيرة

هذا ما اشترطه روتايو على رئيس الحكومة المستقيل بخصوص التأشيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد