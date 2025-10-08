تنبيه: أمطار رعدية عبر 18 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، تمنراست، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر ووهران.