الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

محمد فاسي
أمطار رعدية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريرج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، البويرة والبليدة.

قادة أحزاب الأغلبية: “الجزائر في الطريق الصحيح لتكون دولة ناشئة”

انتهاء أشغال إعادة تأهيل أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعاصمة

تعزيز قدرات الأطباء لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية!

“اعتدى على امرأة بمفك براغي”.. أمن العاصمة يوقف المُتهم (فيديو)

الجزائر والصين توقعان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي

