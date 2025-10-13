تنبيه: أمطار رعدية عبر 23 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، إليزي، تلمسان، البيض، خنشلة، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة ومعسكر.